Bevor Gerhard Liekett in den Besitz eines Stabes kam, übte er mit einem Ast. Er schlich sich in ein Lokstedter Wäldchen und sägte ihn von einem Baum ab. Er formte auf einem naheliegenden Hockeyplatz zwei Schneemänner und sprang mit dem zwei Meter langen Ast über sie hinweg. Es erfasste ihn ein Gefühl, das ihn nicht mehr losließ. Es war der Beginn seiner Karriere als Stabhochspringer.

45 Jahre alt war Herr Liekefett damals. Ein Alter, in dem Leichtathleten ihren Sport normalerweise längst nicht mehr ernsthaft betreiben. Bei ihm war es umgekehrt: Es ging erst los. Eine Weile trainierte er noch mit einer Gardinenstange, 1982 dann kaufte er sich seinen ersten richtigen Stabhochsprungstab.

Herr Liekefett erzählt heute noch gerne, wie er den Stab am Flughafen auf das Dach seines VW Käfers lud und zu sich nach Lokstedt transportierte. Vier Meter lang und dabei nicht mal ein Kilogramm schwer sei der gewesen, erinnert er sich 34 Jahre später an einem Septembertag auf der Jahnkampfbahn. Er nimmt an einem Jedermannzehnkampf teil. In den Pausen findet er immer wieder die Zeit, um über sein ungewöhnliches Sportlerleben zu sprechen. Darüber, was ihn antreibt, vier bis fünf Mal die Woche zu trainieren und um die Welt zu fliegen, um sich mit anderen Senioren zu messen.

Der Wettkampf im Hamburger Stadtpark dient Herrn Liekefett dazu, in Form zu kommen für Perth. In der australischen Stadt nimmt er ab dem 26. Oktober an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Senioren teil. Eine nette Angelegenheit, könnte man denken, ein Treffen von Menschen, die keinem mehr etwas beweisen müssen. Wenn, wo nicht hier, kann es beim Sport ums Miteinander statt ums Gegeneinander gehen? Man stellt sich Teilnehmer vor, die ein wenig wetteifern und sich dann zusammensetzen, um zu plaudern und Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten zu vereinbaren. Und dann trifft man Gerhard Liekefett.

"Die Schurken haben unter mir durchgeschossen"

Für den 79-jährigen Hamburger geht es nicht bloß ums Dabeisein. "Ich möchte mindestens zwei Meter vierzig springen", sagt er. Es wäre etwa so hoch, wie die besten jungen Männer ohne Stab springen. Sightseeing entfällt für Herrn Liekefett. Er will sich ganz auf den Wettbewerb konzentrieren. Erst danach will er eine kleine Party feiern. Herr Liekefett hat die Welt bereits gesehen, jetzt konzentriert er sich auf den Sport.

Als Seemann kreuzte der in Danzig geborene Lickfett länger als ein halbes Jahrhundert über die Weltmeere. Im Alter von 17 Jahren heuerte er im Hamburger Hafen als Schiffsjunge auf der Perikles an, zuletzt war er Kapitän auf der Sea Cloud II. Wo immer er auf einem Schiff etwas zu sagen hatte, ließ er eine Reckstange anbringen. So blieb er fit. Dass Gerhard Liekefett ein Mann mit schwarzem Humor ist, wird deutlich, wenn man ihn fragt, wie er sein Sprungtalent entdeckt habe: Zweimal habe er miterlebt, wie Piraten ein Schiff überfielen, erzählt er. "Die Piraten zielten immer in Bauchhöhe. Da habe ich gelernt, 1,20 Meter hoch zu springen. So haben die Schurken unter mir durchgeschossen."

Solange Herr Liekefett noch seinem Beruf nachging, trainierte er nicht nur Stabhochsprung, sondern auch das Werfen und Laufen. Er war Zehnkämpfer. Mit seiner Pensionierung dann entschied er, sich auf die eine Disziplin zu fokussieren. "Ich wollte machen, was ich am besten konnte und wozu ich am meisten Lust hatte", sagt er. Seit diesem Entschluss übt er wie ein Besessener.