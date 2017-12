Hamburg (dpa/lno) - Ein unbekannter Mann hat in Hamburg-Bergedorf einen Pizzaboten überfallen und zwei Pizzen erbeutet. Der maskierte Täter habe den Lieferanten am späten Donnerstagabend mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach wollte der Pizzabote seine Ware ausliefern und hatte an einer Kreuzung geparkt. Als der Lieferant seinem Angreifer mitteilte, dass er kein Bargeld dabei habe, soll sich dieser die beiden Pizzen aus dem Lieferwagen geschnappt haben. Den Angaben zufolge flüchtete der Pizza-Dieb mit seiner nahrhaften Beute in eine Grünanlage. Eine Sofortfahndung mit zehn Streifenwagen blieb erfolglos.

Mitteilung der Polizei