Hamburg (dpa/lno) - Ein unbekannter Mann hat eine Frau in Hamburg-Wilhelmsburg mit Säure übergossen und schwer verletzt. Der Täter soll der 43-Jährigen die ätzende Flüssigkeit am Donnerstag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses unvermittelt ins Gesicht geschüttet haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend sei er geflüchtet. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Vermutlich werde ihre Sehkraft dauerhaft beeinträchtigt sein. Eine Sofortfahndung nach dem Täter mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst erfolglos. Der Mann soll sich bereits einen Tag vor der dem Angriff in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben. Möglicherweise hat er auf seiner Flucht ein Basecap verloren.

Zeugenaufruf der Polizei mit Foto