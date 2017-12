Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Jannick Geisler vom Stevens Racing Team geht als Favorit beim Weihnachtscross am 26. Dezember im Appelbütteler Forst (Landkreis Harburg) an den Start. Zu den stärksten Konkurrenten im Elite-Feld zählen bei der 30. Auflage der Veranstaltung sein Team-Kollege Max Lindau sowie Lucas Carstensen. Der Renntag beginnt um 9.30 Uhr. Insgesamt stehen acht Rennen in unterschiedlichen Klassen auf dem Programm. Das Hauptrennen der Elite-Fahrer wird um 13.30 Uhr gestartet.

Weihnachtscross-Ausschreibung