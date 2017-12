Hamburg (dpa/lno) - Die künftige Hamburger U-Bahn-Linie U5 wird von den Stadtteilen Bramfeld und Steilshoop direkt zur U-Bahn-Station Sengelmannstraße (Alsterdorf) geführt. Der Lenkungskreis zur Planung der neuen U-Bahn-Linie habe sich bei der Streckenführung für die so genannten Nordvariante entschieden, teilte die Hochbahn am Freitag in Hamburg mit. Damit wird die U5 nicht an die S-Bahn-Station Rübenkamp angeschlossen, sondern erreicht an der Sengelmannstraße schneller die Linie U1. Die Untersuchungen hätten ergeben, dass mehr Fahrgäste in die U1 als in die S-Bahn umsteigen wollen.

Die Planungen gehen nun weiter; das Planfeststellungsverfahren soll Anfang 2019 beginnen. Die Bauarbeiten könnten je nach Verlauf des Verfahrens eventuell 2021 starten. Die neue Verkehrsader für die Stadt soll die weiter draußen liegenden Stadtteile im Osten und Westen mit der Innenstadt verbinden. Mit dem ersten Teilstück der U5 werden 100 000 Einwohner an das U-Bahn-Netz angebunden.

