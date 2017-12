Hamburg (dpa/lno) - Der frühere Europameister Alexander Dimitrenko hat beim Weihnachtsboxen in Hamburg enttäuscht und ist nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Der 35 Jahre alte Schwergewichtler tat sich am Freitagabend vor 2000 Zuschauern in der Wilhelmsburger Edel-optics.de-Arena mit dem unbesiegten Miljan Rovcanin schwer. Den ungestümen Aktionen des Serben konnte sich der Hamburger kaum erwehren und musste harte Treffer wegstecken. Erst in der zweiten Hälfte des Kampfes setzte sich seine Routine durch. Die Punktrichter bewerteten das Duell sehr unterschiedlich (96:90, 92:94, 93:93), was ein Remis bedeutet.

Ein erfolgreiches Comeback gab Schwergewichtler Adrian Granat . Der 26 Jahre alte Schwede aus dem Boxstall von Promoter Erol Ceylan (ECB) besiegte den Georgier Irakli Gwenetadse durch technischen K.o. in der vierten Runde. "Es müsste jetzt zu einem Rematch zwischen Granat und Dimitrenko kommen. Doch Stallduelle lehne ich eigentlich ab", sagte Ceylan. Granat hatte vor neun Monaten gegen Dimitrenko durch K.o. verloren. Ceylan hat für Granat bereits einen Kampf gegen Sauerland-Boxer Otto Wallin vereinbart. Das Duell soll im Frühjahr in Schweden stattfinden.

Lokalmatador Sebastian Formella siegte im Superweltergewicht einstimmig nach Punkten gegen den Schweden Karlo Tabaghua. Den unterhalb des europäischen Verbandes EBU angesiedelten EM-Titel der WBO verteidigte der türkische ECB-Boxer Fatih Keles im Superleichtgewicht durch einen knappen Punktsieg über den Franzosen Renald Garrido (96:94, 97:93, 95:95).

