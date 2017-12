Hamburg (dpa/lno) - In diesem Jahr haben bis Ende November 57 Hamburger Steuerhinterzieher eine Selbstanzeige erstattet. Damit habe sich die stark rückläufige Tendenz des Vorjahres fortgesetzt, als 94 Selbstanzeigen eingingen, teilte die Hamburger Finanzbehörde mit. Im Jahr 2014 zeigten sich 1090 Steuerhinterzieher in Hamburg an, so viele wie vorher und nachher nicht mehr. Die Hansestadt beteiligte sich finanziell am Ankauf von zehn Daten-CDs aus der Schweiz und wendete dafür mehr als 300 000 Euro auf. Finanziell hat sich das für die Stadtkasse gelohnt. Seit 2010 gingen in Hamburg mehr als 3000 Selbstanzeigen ein, die zu nachgemeldeten Kapitalerträgen von fast 776 Millionen Euro führten. Diese Erträge mussten die Steuerhinterzieher zu ihrem persönlichen Steuersatz nachversteuern.