Hamburg (dpa/lno) - Streitigkeiten auf einer Weihnachtsparty in Hamburg-Poppenbüttel haben am ersten Weihnachtstag einen Großeinsatz der Polizei zur Folge gehabt. Zunächst seien die Beamten wegen Ruhestörung zu der Feier mit rund 350 Gästen gerufen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wenig später sei es dann zu mehreren Schlägereien zwischen den Partygästen gekommen, woraufhin die Polizei die Party auflösen musste. Um eine Eskalation der Lage zu verhindern, riefen die Beamten vor Ort weitere Streifenwagen zur Unterstützung. Am Ende waren 28 Funkstreifenwagen im Einsatz. Gegen drei Männer wird nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung ermittelt.

Polizeimeldung