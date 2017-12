Hamburg (dpa/lno) - Nach einer Schlägerei zwischen mehreren Personen nahe dem Phoenix-Center in Hamburg-Harburg gibt es ein Opfer, das in Polizeigewahrsam genommen wurde, mehrere Patronenhülsen und Berichte über Knallgeräusche - aber kaum gesicherte Fakten. Möglicherweise wurden bei dem Vorfall in der Nacht zum Dienstag Schüsse abgegeben, teilte die Polizei mit.

Die Beamten fanden am Tatort einen 37-jährigen Mann mit Gesichtsverletzungen vor. Er sei jedoch unkooperativ gewesen habe keine Fragen zu Hintergrund und Hergang der Schlägerei beantwortet. Er wies keine Schussverletzungen auf und wurde am Ende in Gewahrsam genommen, nachdem er im Krankenhaus einem Platzverweis nicht nachkam. Die Polizei untersucht nun die Patronenhülsen vom Tatort und sucht nach weiteren Zeugen. Die übrigen Teilnehmer an der Schlägerei sind geflüchtet und es liegen keine Beschreibungen vor.

Mitteilung Polizei