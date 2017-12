Kiel/Kaltenkirchen (dpa/lno) - Zwischen der AKN (Altona-Kaltenkirchen-Neumünster) Eisenbahn AG und ihren Eigentümerländern Schleswig-Holstein und Hamburg gibt es einen neuen Verkehrsvertrag. Damit entfalle ab 2018 die bisherige Praxis des sogenannten Defizit-Ausgleichs durch die Länder für Verkehrsleistungen, teilte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Mittwoch in Kiel mit. Er hatte die Federführung für beide Länder. "In Zukunft gleichen wir die Verluste der AKN also nicht mehr pauschal in einem Betrag aus, sondern zahlen direkt für die bestellten und erbrachten Verkehrsleistungen."

Die Kosten für die Länder blieben durch die neue Praxis, die von der EU ab 2019 zwingend vorgeschrieben ist, nahezu identisch, gab Buchholz an. Zuletzt hatten sie der AKN einen Jahres-Defizitausgleich von rund 20 Millionen Euro gezahlt.

Mit dem neuen Vertrag werde die AKN mit anderen Verkehrsunternehmen gleichgestellt, sagte Buchholz. So sei das Unternehmen nun auch in die gemeinsame Kommunikationsstrategie des Nahverkehrsverbundes eingebunden. Für die Kunden ändere sich mit der Neuregelung nichts. Die seit 1883 bestehende AKN mit Sitz in Kaltenkirchen hat rund 310 Beschäftigte und betreibt Nahverkehr auf insgesamt rund 120 Kilometern Strecken in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Das Netz reicht bis Neumünster, Norderstedt und Elmshorn.