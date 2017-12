Neubrandenburg/Hamburg (dpa/mv) - Das Erzbistum Hamburg zeichnet den stellvertretenden Vorsitzenden des Dreikönigsvereins Neubrandenburg, Manfred Dachner, mit der St. Ansgar Medaille aus. Sie sei die höchste Auszeichnung, die das Erzbistum vergibt, teilte der Geschäftsführer des Dreikönigsvereins, Markus Bitto, am Donnerstag mit. Der sozialdemokratische Landtagsabgeordnete Dachner begleitet nach den Worten Bittos als ehrenamtlicher Hospizhelfer seit mehr als zehn Jahren sterbenskranke Menschen.

Im Dreikönigsverein ist Dachner unter anderem verantwortlich für den Jugendaustausch mit Israel, die Hildegardis Brotaktion, die Organisation des alljährlichen Christophorus-Sommerfestes. Außerdem unterstützt er die Organisatoren des Dreikönigstages in Neubrandenburg. Der ehemalige Polizeidirektor engagiert sich auch im Landesvorstand des Weißen Rings, in einem deutsch-rumänischen Freundeskreis sowie in einem Förderverein, der Entwicklungshilfe in Afrika leistet.

Dachner soll die Medaille am 28. Januar in Hamburg erhalten.