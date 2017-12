Hamburg (dpa/lno) - Die deutschen Hockey-Damen werden mit zwei völlig unterschiedlichen Auswahl-Kadern bei den beiden hochkarätigen Hallenturnieren Anfang des Jahres 2018 antreten. Bei der Hallen-EM vom 19. bis 21. Januar in Prag ist ein Perspektiv-Team, bei der Heim-WM vom 7. bis 11. Februar in Berlin dagegen nahezu der komplette A-Kader im Einsatz, teilte der DHB am Donnerstag mit.

So sind in der Berliner Max-Schmeling-Halle unter anderem sechs olympische Bronzemedaillen-Gewinnerinnen von Rio 2016 dabei. Die DHB-Damen treffen in der WM-Vorrunde auf Russland, Namibia, die Ukraine, Tschechien und Australien.

Als reine Hallen-Spezialistinnen haben es die Hamburgerin Friderike Schlenker und die Kölnerin Lea Stöckel in den WM-Kader geschafft. Franzisca Hauke, Anne Schröder und Luisa Steindor gehörten bereits 2015 bereits zum Kader, der in Leipzig Vize-Weltmeister wurde. Und Lisa Altenburg aus Hamburg war sogar schon 2011 dabei, als die deutschen Damen in Polen zuletzt Hallen-Weltmeisterinnen wurden.

Mitteilung Deutscher Hockey-Bund