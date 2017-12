New Orleans (dpa) - Der deutsche Football-Profi Kasim Edebali hat in der amerikanischen Profi-Liga NFL schnell einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 28 Jahre alte Defensiv-Spieler, von dem sich die Los Angeles Rams am Mittwoch nach nur sieben Tagen getrennt hatten, kehrt zu den New Orleans Saints zurück. Das bestätigte der Club, bei dem der Hamburger die ersten drei Jahre seiner NFL-Karriere verbracht hatte, am Freitag auf seiner Homepage. Die Saints sind bei noch einem ausstehenden Hauptrunden-Match bereits für die Playoffs qualifiziert.

Für Edebali ist New Orleans in der laufenden Spielzeit bereits die Station Nummer vier. Zuvor hatte er für die Denver Broncos, die Detroit Lions und die Los Angeles Rams gespielt. Die Rams hatten den den bei den Hamburg Huskies groß gewordenen Deutschen am 21. Dezember verpflichtet und schon eine Woche später wieder aussortiert. Bisher hat der Norddeutsche 13 Saisonspiele in der NFL absolviert.

