Hamburg (dpa/lno) - Bei einer Messerattacke vor einem Hamburger Supermarkt ist am Freitagabend ein Mensch verletzt worden. Es bestehe keine Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums der Polizei. Die Tat ereignete sich in Billstedt. Mehr Details wusste die Sprecherin zunächst nicht. Laut "Hamburger Abendblatt" soll ein Unbekannter einen Mann verletzt haben. Der mutmaßliche Täter sei flüchtig.

Die Tat weckt Erinnerungen an die Messerattacke im Juli in einem Supermarkt in Hamburg-Barmbek, bei der ein Mann getötet wurde und sieben Menschen teils schwere Verletzungen erlitten. Ein radikal-islamistischer Hintergrund liege nahe, der 26 Jahre alte Angreifer habe sich wohl selbst radikalisiert, teilte die Bundesanwaltschaft danach mit. Sie klagte ihn später wegen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes an.