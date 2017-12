Hamburg (dpa/lno) - Die Teichwiesen in Hamburg-Volksdorf sind auch am letzten Tag des Jahres 2017 wieder Schauplatz eines Silvesterlaufes. Der Startschuss für die vier angebotenen Strecken über 2600 Meter, 5200 Meter, 7800 Meter und 10,4 Kilometer erfolgt am Sonntag um 12.00 Uhr. Neben den Schnellsten auf den jeweiligen Distanzen werden am Ende der Veranstaltung auch wieder die am originellsten verkleideten Läuferinnen und Läufer geehrt. Bei dem alljährlichen Traditionslauf werden rund 1000 Teilnehmer erwartet.

SV Walddörfer