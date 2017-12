Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Brand in der Asklepios-Klinik Hamburg-Altona mit vier Verletzten hat die Polizei die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. Bei einer ersten Inspektion des Einsatzortes konnte zunächst jedoch keine konkrete Ursache ermittelt werden, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Das betroffene Zimmer soll erst nach Abschluss der Ermittlungen wieder für Patienten freigegeben werden.

Der Brand war am Samstagmorgen in einem Krankenzimmer im zehnten Stock ausgebrochen. Ursache sei vermutlich unsachgemäßer Umgang mit Feuer gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag. Bei den Verletzten handele es sich um den Patienten, in dessen Zimmer das Feuer ausbrach, zwei Krankenschwestern und einen Polizisten. Alle vier erlitten Rauchgasvergiftungen.

Die betroffene Station, zu der das Zimmer gehört, sowie die Station darüber und jene darunter wurden evakuiert. "Hier haben sich die eingeübten Konzepte bewährt", sagte der Sprecher. Die Einsatzkräfte brachten 16 Patienten in die zentrale Notaufnahme, als sich der Rauch ausbreitete. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit 83 Einsatzkräften sowie Löschfahrzeugen, Drehleitern, Rettungs- und Notarztwagen sowie weiteren Spezialfahrzeugen am Ort.