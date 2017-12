Hamburg (dpa/lno) - Am Sonntag werden zehntausende Menschen in Hamburg den Jahreswechsel feiern. Hunderte Polizisten und etliche Rettungskräfte werden die Nacht über im Einsatz sein. Rund 530 Beamte sollen laut Polizei zusätzlich zu zivilen Fahndern an zentralen Punkten wie der Reeperbahn sichtbar eingesetzt werden.

Am Jungfernstieg wurde eine Videoüberwachung neu installiert. Außerdem werden auch Teile der Reeperbahn gefilmt und dieses Jahr zusätzlich eine zweite mobile Wache ebenfalls in der Nähe der Reeperbahn aufgebaut. Außer der fest installierten Technik soll zusätzlich mobile Videotechnik eingesetzt werden.

Die Feuerwehr stellt sich nach eigenen Angaben wie jedes Jahr auf die "heißeste Nacht des Jahres" ein. "Wir haben unsere Einsatzkräfte analog zum vergangenen Jahr verstärkt. Das hat sich bewährt", sagte ein Feuerwehrsprecher. 28 Fahrzeuge mehr als in einer normalen Nacht seien im Einsatz.

Auch die Hochbahn wird nach eigenen Angaben mehr Personal und mehr Züge im Einsatz haben. Knapp 200 Fahrer sollen mindestens 530 U-Bahn-Fahrten absolvieren, teilte das Unternehmen mit. "Wir können bei Bedarf aber noch mehr Sonderzüge fahren lassen", sagte eine Sprecherin der Hochbahn.