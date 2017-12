Hamburg (dpa/lno) - Drei unbekannte Täter haben im Hamburger Stadtteil Wandsbek einen Elektronikmarkt überfallen und Bargeld erbeutet. Die Maskierten haben den sieben Angestellten am Samstagabend nach Ladenschluss am Personaleingang aufgelauert und sie mit einer Schusswaffe bedroht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie fesselten die Mitarbeiter, bevor sie mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe die Flucht ergriffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.