Hamburg (dpa) - Für die Fußball-Bundesligisten Hamburger SV und Werder Bremen ist die Winterpause beendet. Beide Nordclubs reisten am Neujahrstag direkt aus dem wegen der Fußball-WM in Russland diesmal stark verkürzten Weihnachtsurlaub kommend in ihre Trainingslager. Der HSV jettete per Charter ins andalusische Jerez de la Frontera, Werder reiste in das von dort rund 600 Kilometer entfernte Städtchen Algorfa in der Provinz Alicante. Auch der FC Schalke 04 startete am Montag mit seiner Rückrunden-Vorbereitung. Die Königsblauen bereiten sich im Badeort Benidorm auf die am 12. Januar beginnende Rückrunde vor.

