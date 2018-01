Hamburg (dpa/lno) - Als erstes Baby des Jahres 2018 in Hamburg hat Lia Sophie das Licht der Welt erblickt. Das kleine Mädchen wurde in der Neujahrsnacht um 0.35 Uhr in der Asklepios Klinik Barmbek geboren, wie die Hamburgische Krankenhausgesellschaft am Montag mitteilte. Lia Sophie ist 51 Zentimeter groß und wiegt 3120 Gramm. Sie ist das erste Kind ihrer Eltern Claudia und Sebastian Scholz, die im schleswig-holsteinischen Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) wohnen. "Mutter und Kind sind wohlauf", hieß es. "Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft gratuliert Familie Scholz herzlich und wünscht allen neugeborenen Hamburgerinnen und Hamburgern und ihren Eltern alles Gute!"