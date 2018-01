Hamburg (dpa/lno) - Mit dem Start ins neue Jahr ist die Hamburger Stadtreinigung gegen Raketen- und Böllermüll ausgerückt. Seit Mitternacht seien bis zu 120 Mitarbeiter mit mehr als 50 Fahrzeugen im Einsatz gewesen, teilte die Stadtreinigung am Montag mit. Auf der Liste standen etwa traditionelle Silvestertreffpunkte wie Landungsbrücken, Fischmarkt, Reeperbahn, Rathausmarkt, die Straßen um Außen- und Binnenalster sowie Fußgängerzonen in Harburg und Bergedorf. Gerechnet wurde nach der Schietwetternacht mit 15 Tonnen Müll am Neujahrstag, 2017 seien es etwa 20 Tonnen gewesen.

