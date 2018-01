Hamburg (dpa/lno) - Pünktlich um Mitternacht haben Zehntausende Menschen in Hamburg mit Feuerwerken das neue Jahr begrüßt. Nach ersten Erkenntnissen blieb es zunächst friedlich. Bis 0.00 Uhr seien an der Reeperbahn, den Landungsbrücken und am Jungfernstieg keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen gewesen, teilte ein Polizeisprecher kurz nach Mitternacht am Montag mit. Laut Polizei waren zum Jahreswechsel rund 13 000 Menschen bei den Landungsbrücken 4000 im Bereich der Binnenalster und 3500 am Jungfernsteig. In der Innenstadt seien außerdem regelmäßig Personengruppen kontrolliert worden.

Vor zwei Jahren waren zahlreiche Frauen in der Silvesternacht sexuell belästigt worden. Die Polizei ist daher auch in diesem Jahr mit Absperrgittern, zusätzlicher Straßenbeleuchtung und Videoüberwachung vertreten.