Perth (dpa/lno) - Das deutsche Tennis-Team mit Angelique Kerber aus Kiel und dem Hamburger Alexander Zverev ist mit einem 2:1-Sieg über Belgien in den Hopman Cup in Perth gestartet. Die beiden Norddeutschen gewannen am Neujahrstag das entscheidende Doppel gegen das belgische Duo Elise Mertens/David Goffin mit 4:2, 4:3. Zuvor hatte Kerber mit 7:6 (8:6), 7:6 (6:1) gegen Elise Mertens gewonnen und Zverev seine Partie gegen David Goffin mit 3:6, 3:6 verloren.

