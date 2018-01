Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Die norddeutschen Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und Holstein Kiel beenden heute ihre Winterpausen. Die Spieler beider Mannschaften absolvieren zum Aufgalopp nach dem Weihnachtsurlaub Laktattests. Der Kiezclub reist dann am Mittwoch in ein zehntägiges Trainingslager ab, das in der Nähe von Malaga stattfindet.

Auch die Kieler zieht es nach Spanien, sie schlagen vom 8. bis 17. Januar ihr Vorbereitungscamp in La Manga auf. Knapp eine Woche später erfolgt der Start in die zweite Saisonhälfte. Der Überraschungszweite Holstein empfängt am 23. Januar (20.30 Uhr) den 1. FC Union Berlin, der Tabellen-Zehnte St. Pauli tritt am 25. Januar (20.30 Uhr) bei Dynamo Dresden an.

