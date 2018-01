Hamburg (dpa/lno) - Der Chef der Hamburger Hochbahn, Henrik Falk, will am Weltkongress für Mobilität 2021 in Hamburg vor allem auch die Fahrgäste beteiligen. "So spannend es in Montreal auch war, eines machen wir nicht: uns in Hamburg nur auf das Messe-Gelände und das Congress-Zentrum zu konzentrieren", sagte Falk der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. In der kanadischen Metropole hatte die Hansestadt Ende Oktober 2017 den Zuschlag für die Ausrichtung des Kongresses für Intelligente Transportsysteme (ITS) bekommen.

Falk ist Vorstandschef der Hamburger Hochbahn, die mit ihren rund 1000 Bussen und 4 U-Bahn-Linien täglich rund 1,2 Millionen Fahrgäste transportiert. "Wir wollen die ganze Stadt einladen, das ist die große Herausforderung", kündigte Falk an. Die Hochbahn startet mit mehreren Partnern im Jahr 2018 weitere Mobilitäts-Projekte, darunter der Test eines fahrerlosen Kleinbusses, um die Resonanz der Fahrgäste zu testen.

