Hamburg (dpa/lno) - Basketball-Zweitligist Hamburg Towers muss für den Rest der Saison auf Justin Raffington verzichten. Der Center zog sich im Auswärtsspiel bei Phoenix Hagen einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zu und wird damit mindestens sechs Monate ausfallen, teilten die Hanseaten am Mittwoch mit. Der 26-Jährige wurde bereits operiert, die Reha-Maßnahmen sollen bereits am Donnerstag beginnen, hieß es in der Mitteilung weiter.

"Die Verletzung ist extrem tragisch, da Justin in dieser Saison so performt hat, wie wir alle und vor allem er selbst sich das vorgestellt haben. Er hat eine großartige Entwicklung genommen", sagte der Sportliche Leiter Marvin Willoughby. Umso frustrierender sei es, dass er in dieser Spielzeit nicht mehr bei den Towers eingreifen könne. Die Hamburger wollen prüfen, ob sie bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar noch einen Spieler holen werden.

Mitteilung Hamburg Towers