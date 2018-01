Hamburg (dpa/lno) - Die Unternehmen des Baugewerbes mit Sitz in Hamburg haben im Jahr 2016 rund 31,8 Millionen Euro in Sachanlagen investiert. Das war nach einem kräftigen Zuwachs im Jahr zuvor ein Rückgang von zwei Prozent, berichtete am Mittwoch das Statistikamt Nord. 86 Prozent aller Unternehmen tätigten Investitionen, nach 85 Prozent im Jahr davor. Das Bauhauptgewerbe steigerte die Investitionssumme um 14 Prozent auf 20,7 Millionen Euro. Dagegen verbuchten die Betriebe im Ausbaugewerbe ein Minus von 22 Prozent auf 11,1 Millionen Euro.