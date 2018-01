Hamburg (dpa/lno) - Die CDU Hamburg fordert die Abschaffung der Bahnsteigkarte im Hamburger Verkehrsverbund (HVV). "Die Bahnsteigkarte ist ein Relikt aus den frühen Tagen des Eisenbahnzeitalters und gehört auch in Hamburg abgeschafft", sagte der CDU-Verkehrspolitiker Dennis Thering dem "Hamburger Abendblatt" (Donnerstag). Gerade eine Stadt, die für sich in Anspruch nehme, mit der Ausrichtung des ITS-Weltkongresses 2021 die Mobilität von morgen zu wagen, dürfe nicht länger an sinnlosen Überbleibseln aus vergangenen Verkehrszeiten festhalten. Ein entsprechender CDU-Antrag liegt nach Fraktionsangaben seit Dezember bei der Hamburgischen Bürgerschaft und werde wohl Ende Januar beraten. Thering gehe aber davon aus, dass SPD und Grüne den Antrag ablehnten, da er aus der Opposition stamme, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.