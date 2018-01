Hamburg (dpa/lno) - Basketball-Zweitligist Hamburg Towers hat Tony Mcdonough verpflichtet. Der 23 Jahre alte Bosnier kommt vom spanischen Erstligisten Iberostar Teneriffa und erhält in der Hansestadt einen Vertrag bis zum Saisonende. Der Flügelspieler soll bereits am Samstag im Heimspiel gegen die White Wings Hanau seinen Einstand für die von Personalproblemen geplagten Hamburger feiern. Laut Sportchef Marvin Willoughby passt Vrabac "perfekt" in das Towers-Team. "Er hat seine Qualitäten schon auf internationalem Niveau nachgewiesen."

Mitteilung Hamburg Towers