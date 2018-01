Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Landtagspräsident Klaus Schlie haben am Freitag in Kiel die Sternsinger empfangen. Beide Politiker lobten das Engagement der Sternsinger, die sich rund um den Dreikönigstag für notleidende Kinder einsetzen und Geld für Hilfsprojekte in aller Welt sammeln. Diesmal stehen Kinderarbeit und dabei als Land Indien im Fokus. Es sei die größte Aktion, bei der Kinder notleidenden Kindern helfen, betonte Günther. Weltweit müssten rund 85 Millionen Kinder unter schlimmsten Bedingungen arbeiten. Seit 1959 haben die Sternsinger eine Milliarde Euro gesammelt. In Deutschland wurden 2017 rund 46,8 Millionen Euro gespendet. In Schleswig-Holstein kamen 249 625 Euro und damit rund 6000 Euro mehr als im Vorjahr zusammen.