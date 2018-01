Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat in Hamburg-Hamm einen Autofahrer angehalten, der unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein unterwegs war. Der 54-Jährige wies sich am Donnerstagabend mit einem falschen italienischen Fahrausweis aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Während der Verkehrskontrolle habe ein Drogenschnelltest ergeben, dass der Mann Kokain und Cannabis genommen habe. Laut Polizeiangaben hatte er auch eine kleine Menge Kokain bei sich.