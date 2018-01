Perth (dpa/lno) - Das deutsche Tennis-Team steht beim Hopman Cup im Finale. Die Kielerin Angelique Kerber und Alexander Zverev aus Hamburg gewannen bei der inoffiziellen Mixed-WM in Perth am Freitag das entscheidende Vorrundenspiel gegen Australien mit 2:1. Gegner der Norddeutschen im Endspiel am Samstag sind Roger Federer und Belinda Bencic aus der Schweiz als Sieger der anderen Gruppe. Zuletzt stand vor 23 Jahren in Boris Becker und Anke Huber ein DTB-Duo im Finale und holte damals ebenso den Titel wie Michael Stich/Steffi Graf 1993.

Der hauchdünne Erfolg über Australien stand erst nach dem Mixed fest, das Kerber und Zverev nach verkürzten Sätzen und einem verkürzten Tiebreak 1:4, 4:1, 4:3 (5:3) gewannen. Die ehemalige Weltranglisten-Erste Kerber sorgte zuvor mit 6:1, 6:2 gegen Daria Gavrilova für die Führung und gewann damit auch ihr drittes Einzel in dieser Woche. Anschließend verlor Zverev nach 2:41 Stunden mit 7:5, 6:7 (4:7), 4:6 gegen den Weltranglisten-209. Thanasi Kokkinakis. Kerber/Zverev hatten zuvor Belgien (2:1) und Kanada (3:0) besiegt.

