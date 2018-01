Hamburg (dpa/lno) - Ein 23-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen drei Hamburger Polizisten verletzt haben. Die Beamten waren wegen eines lauten Streits zur Wohnung des Mannes im Stadtteil Horn gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung war auch seine Freundin. Während des Gesprächs mit den Beamten wurde der Mann laut Polizei immer nervöser und versuchte, über ein Fenster aus seiner Wohnung zu fliehen. Als die Polizisten dies verhinderten, wehrte sich der junge Mann. Er fügte den Beamten Prellungen und Schürfwunden zu. In der Wohnung fanden die Beamten noch 124 Marihuana-Blütenstängel und diverses Verpackungsmaterial.

Mitteilung der Polizei