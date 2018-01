Hamburg (dpa/lno) - Ein alkoholisierter Autofahrer soll sich Zeugenaussagen zufolge im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd ein Rennen mit einem anderen Fahrer geliefert haben. Der Mann sei am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen gegen eine Laterne geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizisten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille fest. Die Sprecherin konnte am Sonntagvormittag zunächst nicht bestätigen, dass der Fahrer tatsächlich in ein Rennen verwickelt war.