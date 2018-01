Hamburg (dpa/lno) - Ein Raser ist der Hamburger Polizei davongefahren und im Stadtteil Eimsbüttel gegen ein parkendes Auto geprallt. Die Polizei hatte den Fahrer am frühen Samstagmorgen anhalten wollen, weil er zu schnell unterwegs gewesen sei, sagte ein Sprecher am Sonntag. Der Fahrer sei jedoch an dem Polizeiauto vorbeigefahren. Ein ausgestiegener Beamter habe dem Raser ausweichen müssen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Kurz darauf verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, konnte jedoch zu Fuß fliehen. Zuvor hatte "welt.de" über den Fall berichtet. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann. Der Sprecher konnte nicht ausschließen, dass der Fahrer in der Nacht in ein illegales Rennen verwickelt war.

Am frühen Sonntagmorgen soll sich ein Autofahrer Zeugenaussagen zufolge im Stadtteil Barmbek-Süd ebenfalls ein Rennen mit einem anderen Fahrer geliefert haben. Dies konnte die Polizei am Sonntag zunächst nicht bestätigen.