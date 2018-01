Hamburg (dpa/lno) - Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) haben am Montag im Hamburger Rathaus rund 50 Sternsinger empfangen. Die 60. Aktion des Dreikönigssingens steht unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit". An der von der katholischen Kirche organisierten Sternsingeraktion nehmen bundesweit rund 300 000 Mädchen und Jungen teil. Die Sternsinger werden in den kommenden Tagen von Haus zu Haus ziehen und Geld für Kinder in Entwicklungsländern sammeln. Dabei bringen sie auch den Segen "20*C+M+B+18" an die Tür. Die drei Buchstaben stehen für "Christus mansionem benedicat" (lat.: Christus, segne dieses Haus).

Sternsinger