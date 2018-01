Hamburg (dpa/lno) - Nach Raubüberfallen und einem sexuellen Übergriff im Hamburger Stadtteil Marienthal hat die Polizei am Freitagabend einen 22-Jährigen verhaftet. Nach Informationen der Polizei soll der Verdächtige bereits am frühen Morgen des 23. Dezembers 2017 einer jungen Frau die Handtasche und eine Tüte mit Kleidungsstücken geraubt haben. Zwar konnte der Mann im Anschluss durch die Polizei festgenommen werden, musste aber aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen werden.

Doch nur einige Tage später kam es in der Nähe des ersten Tatortes zu einem weiteren Raubüberfall. Auch hier soll es sich bei dem Täter um den 22-Jährigen handeln. Bei dem zweiten Überfall, der sich am 1. Januar ereignete, soll der Tatverdächtige eine 34-Jährige Frau erst von hinten umklammert haben und anschließend sexuell und körperlich übergriffig gewesen sein. Außerdem wurden das Handy und die Handtasche der Frau geraubt. Aufgrund der Tatzeit, der räumlichen Nähe der beiden Tatorte und Zeugenaussagen wurde daraufhin Haftbefehl gegen den 22-Jährigen erlassen. Bei der Verhaftung des Verdächtigen am Freitagabend durch Zivilfahnder konnte unter anderem das Handy der 34-Jährigen sichergestellt werden.

Nun soll geprüft werden, ob der 22-Jährige auch für weitere Raubüberfällen als Täter in Betracht kommt.

Pressemitteilung der Polizei