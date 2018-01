Hamburg (dpa/lno) - Vor dem Landgericht Hamburg hat am Dienstag ein Prozess gegen einen mutmaßlichen HIV-positiven Vergewaltiger begonnen. Der 29-Jährige soll laut Anklage am 8. Juli im Stadtteil Wilhelmsburg eine 82-Jährige in ihrer Wohnung überfallen und mehrfach vergewaltigt haben. Er sei am Morgen kurz nach 8.00 Uhr über den Balkon in die Wohnung eingedrungen, sagte der Staatsanwalt. Die 82-Jährige habe noch vergeblich versucht, die Balkontür zuzudrücken. Der 29-Jährige habe die Frau jedoch zu Boden gestoßen und ihr den Mund zugehalten. In der folgenden Stunde habe er sie fünfmal vergewaltigt und es ein weiteres Mal versucht. Nach Verlesung der Anklageschrift beantragte die Nebenklage den Ausschluss der Öffentlichkeit, was bei allen Prozessbeteiligten auf Zustimmung stieß.