Hamburg (dpa/lno) - Der ehemalige HSV-Schlussmann Richard Golz könnte einen Wechsel im Tor des Hamburger SV nachvollziehen. Kurz vor dem Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bundesliga am Samstag beim FC Augsburg hat Trainer Markus Gisdol noch nicht verkündet, ob er mit dem bisherigen Stammkeeper Christian Mathenia oder U21-Europameister Julian Pollersbeck als erstem Torwart in die zweite Saisonhälfte gehen will. "Ich denke, wenn der Trainer nicht ganz zufrieden ist, ist es durchaus legitim, die Position zu wechseln", sagte Golz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur beim Neujahrsempfang des HSV. "Wenn man 17. der Tabelle ist, ist es legitim das zu tun." Gisdol hatte in Sachen Torwartfrage von einer "Bauchentscheidung" gesprochen.

Der 49-jährige Golz, der für den HSV von 1987 bis 1998 in der Bundesliga spielte, bezeichnete sich selbst als Fan von Mathenia. "Er hat das in der abgelaufenen Saison großartig gemacht, als er ins kalte Wasser geschmissen wurde. Ich bin der Meinung, Mathenias Kurve wird wieder ansteigen."

Der 25-jährige Mathenia hatte in der vergangenen Spielzeit den damaligen Stammtorwart René Adler vertreten und Anteil am Klassenverbleib gehabt. In diese Saison war er als Nummer eins gegangen, nachdem Adler zu Mainz 05 gewechselt war. Mathenia konnte beim aktuellen Tabellenvorletzten aber nicht immer überzeugen.

Sein Konkurrent Pollersbeck gilt als großes Talent, war in der Hinrunde aber zwischenzeitlich nur noch die Nummer drei beim HSV. Mittlerweile hat sich der 23-Jährige wieder nach oben gearbeitet.

