Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV muss zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga auf Albin Ekdal (28) und Lewis Holtby (27) verzichten. Der Schwede Ekdal muss wegen einer Innenbandverletzung im Sprunggelenk voraussichtlich drei Wochen pausieren, teilte der Tabellenvorletzte am Mittwoch mit. Holtby wird wegen einer Kapselverletzung am Knie zwei Wochen pausieren.

Die beiden Mittelfeldspieler hatten sich die Verletzungen im Trainingslager in Jerez de la Frontera zugezogen. Sie unterzogen sich am Mittwoch einer MRT-Untersuchung. Dagegen kehrte der leicht angeschlagene Gideon Jung (23) wieder zurück ins Mannschaftstraining. Der HSV startet am Samstag mit dem Spiel beim FC Augsburg in die Rückrunde.

