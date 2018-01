Hamburg (dpa/lno) - Die deutschen Hockey-Damen haben in der Vorbereitung auf die Hallen-Weltmeisterschaft ein Testspiel gegen den Club an der Alster in Hamburg gewonnen. Das Nationalteam siegt am Dienstagabend mit 10:1 (4:0, 4:1, 2:0). Franzisca Hauke (Harvestehuder THC) war mit vier Treffern beste Schützin für die von Bundestrainer Akim Bouchouchi betreute Auswahl. Den einzigen Treffer für Alster erzielte Nele Aring. Die Hallen-WM findet vom 7. bis 11. Februar in Berlin statt.

