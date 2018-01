Hamburg (dpa/lno) - Insgesamt sechs Klagen etwa gegen Veranstaltungsverbote und einen Polizeieinsatz während des G20-Gipfels kommen auf die Stadt Hamburg zu. Eine Klage wegen Behinderung des Protestcamps im Hamburger Volkspark "durch Verzögerung, zahllose Auflagen und Schikanen", wurde laut Rechtsanwältin Ulrike Donat bereits am Mittwoch eingereicht. Zudem wurde am Donnerstag eine Klage zum Protestcamp in Entenwerder eingereicht, teilte Rechtsanwalt Martin Klingner mit. Drei weitere Klagen wegen verschiedener Veranstaltungen der Organisation Attac sollen demnach in den nächsten zwei Wochen eingereicht werden.

Neben dem Streit um die Protestcamps soll auch gegen einen Polizeieinsatz vom 7. Juli in der Nähe der Außenalster geklagt werden. "Wir wollen anhand von Einzelfällen die Frage stellen, sind diese Einzelfälle tatsächlich Einzelfälle oder steckt dahinter ein Gewaltkonzept auch von Seiten der planenden Polizei", sagte einer der klagenden Anwälte, Dieter Magsam. Er vertritt neben zwei weiteren Mandanten eine 26-Jährige, die eine große Platzwunde am Kopf erlitten habe. Ein Video, das am Donnerstag auf einer Pressekonferenz gezeigt wurde, soll den entsprechenden Polizeieinsatz zeigen. Darauf sind Polizisten zu sehen, die gewalttätig gegen bunt gekleidete Demonstranten vorgehen. Nach Angaben der Anwälte war es ohne Vorankündigung zum Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray gekommen. Gewalt von Seiten der Demonstranten sei nicht ausgeübt worden.

Die Polizei wollte sich zunächst nicht zu dem Einsatz äußern. Vergangene Woche hieß es, dass der Vorfall bekannt ist und geprüft wird. Strafanzeigen gegen Polizeibeamte hätten die Betroffenen jedoch nicht erstattet.