Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Hochbahn hat mit ihren U-Bahnen und Bussen im vergangenen Jahr so viele Menschen befördert wie nie zuvor. Nach vorläufigen Angaben stieg die Zahl der Fahrgäste um rund 11 Millionen auf 455 Millionen, wie ein Hochbahn-Sprecher bestätigte. Zuvor hatte NDR 90,3 darüber berichtet. Demnach war Hochbahn-Chef Henrik Falk erfreut, dass auch die Busse stärker genutzt wurden. "Das ist ja kein einfaches System, weil der Bus auf den Straßen unterwegs ist - mit all dem, was auch der Autofahrer erlebt", sagte Falk dem Sender.

