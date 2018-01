Hamburg (dpa/lno) - Die Wasserballer vom SV Poseidon Hamburg stehen bei der Fortsetzung der Bundesliga-Saison nach der Weihnachtspause unter Erfolgsdruck. Gegen Krefeld 72 am Samstag in der Inselparkhalle (19.00 Uhr) ist ein Sieg für die auf dem sechsten Platz der B-Gruppe liegenden Hamburger Pflicht, will man nicht auf einen Abstiegsplatz zurückfallen.

Poseidon-Trainer Japaridze zeigte sich optimistisch: "Alle Spieler sind fit. Nach der guten Vorbereitung wollen wir uns für die Hinspiel-Niederlage revanchieren." Im vergangenen Oktober hatten die Hamburger in Krefeld einen möglichen Sieg aus der Hand gegeben und mit 10:13 verloren.

