Hamburg (dpa/lno) - Bei der Inventur in Hagenbecks Tropenaquarium hat am Freitag wieder wiegen, messen und zählen auf dem Programm gestanden. Die Kleinsten bei der Überprüfung in diesem Jahr war die Jungen der äußerst seltenen Chinesischen Krokodilschwanzechsen. Die Tiere sind zwischen fünf und sieben Gramm leicht und haben eine Kopf-Schwanz-Länge von 13,5 bis 16 Zentimetern, teilte der Tierpark mit.

Bereits deutlich schwerer waren die beiden Jungtiere der Kattas. Die am 1. März 2017 geborenen Zwillinge Manja und Jafaro kamen zwei Wochen zu früh mit einem Gewicht von nur je 50 Gramm auf die Welt. Doch inzwischen haben sie gründlich aufgeholt und wiegen 1250 (Jafaro) und 1256 (Manja) Gramm.

Noch ein bisschen schwerer waren die bis zu 140 Zentimeter langen aus den Sumpfwäldern Südamerikas stammenden Krokodiltejus. Die beeindruckenden Echsen ließen sich von ihren Tierpflegern auf die Waage locken. Das größte und kräftigste Männchen hat ein Gewicht von 2,7 Kilogramm, das deutlich zartere Weibchen wiegt 1,4 Kilogramm.

Um Nachwuchs ging es im Großen Hai-Atoll. Seit Februar 2010 hat Zebrahai Sally einen männlichen Partner. Bisher gab es aber noch keinen Nachwuchs, obwohl Sally unzählige Eier in den Korallen abgelegt hat. Hat es nun geklappt? Taucher untersuchten 38 Hai-Eier. Die Durchleuchtung zeigte jedoch, dass ein Babyhai auch in diesem Frühjahr eher unwahrscheinlich ist.

