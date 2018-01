Hamburg (dpa/lno) - Aaron Hunt ist ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zurückgekehrt. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte bei der 0:1-Niederlage am vergangenen Samstag gegen den FC Augsburg wegen einer Knöchelverletzung gefehlt. Dagegen hat sich Stürmer Jann-Fiete Arp noch nicht von seiner Erkältung erholt. Trainer Markus Gisdol hofft, den 18 Jahre alten Abiturienten am Samstag im Kellerduell gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln einsetzen zu können. Mittelfeldspieler Lewis Holtby und Innenverteidiger Bjarne Thoelke trainierten am Dienstag individuell.

Mitteilung HSV