Flensburg (dpa/lno) - Vier Männer sollen als Bande Waren im Wert von rund 170 000 Euro bei verschiedenen Ikea-Filialen bestellt und nicht bezahlt haben. Von heute an müssen sie sich vor dem Landgericht in Flensburg wegen bandenmäßigen Betrugs verantworten. Die Angeklagten im Alter von 23 bis 43 Jahren sollen von Mai 2016 bis Oktober 2017 in Filialen des Möbelhauses unter anderem in Hamburg und Kiel Sachen geordert und sich an verschiedene Adressen haben liefern lassen. Bezahlt haben sollen sie den Vorwürfen zufolge mit nicht gedeckten EC-Karten. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage angesetzt.