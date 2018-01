Hamburg (dpa/lno) - Die Hockey-Damen vom Club an der Alster Hamburg haben Platz eins in der Nordgruppe der Hallen-Bundesliga so gut wie sicher. In ihrem abschließenden Vorrunden-Spiel bei Titelverteidiger Uhlenhorster HC Hamburg setzte sich das Team von Trainer Jens George am Dienstagabend mit 9:3 (4:3) durch. Verfolger Harvestehuder THC Hamburg müsste nun am Sonntag gegen den Großflottbeker THGC mit 27 Toren Differenz gewinnen, um noch Erster zu werden.

Daran glaubt George nicht. "Rechnerisch ist es zwar noch nicht 100 Prozent sicher, aber wir bereiten uns jetzt schon einmal auf ein Viertelfinale gegen Rüsselsheim vor", sagte der Alster-Coach.

