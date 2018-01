Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess gegen zwölf mutmaßliche Salafisten vor dem Hamburger Landgericht hält die Staatsanwaltschaft heute ihre Plädoyers. Möglicherweise wird sich das Plädoyer eines Verteidigers anschließen. Die weiteren Plädoyers der Verteidigung sind dann eine Woche später vorgesehen - eventuell wird dann auch das Urteil verkündet.

Die Männer im Alter von 24 und 36 Jahren sollen Unterstützer der verbotenen salafistischen Vereinigung "Millatu Ibrahim" sein und sich regelmäßig in einer Moschee in Hamburg-Harburg getroffen haben. Mehreren der Männer wird vorgeworfen, Nahkampftraining gemacht zu haben, um sich auf gewaltsame Auseinandersetzungen und den Dschihad (Heiligen Krieg) vorzubereiten. Anfang Mai 2013 sollen die Angeklagten eine Moschee in Lübeck gestürmt und gegen die Anwesenden wegen abweichender Glaubensansichten Morddrohungen ausgesprochen haben.