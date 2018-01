Köln (dpa/lno) - Trainer Stefan Ruthenbeck hat für den Auftritt seines 1. FC Köln im Krisenduell der Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV eine mutige Vorgehensweise angekündigt. "Wir werden auf Sieg spielen - von der ersten bis zur letzten Sekunde. Wir haben Endspiele ausgerufen. Und das leben wir auch", sagte der Trainer des Tabellenletzten am Donnerstag zur Partie am Samstag (18.30 Uhr). "So lange wir in der Situation sind, in der wir sind, zählen nur Siege."

Mit einem Erfolg beim Tabellenvorletzten würden die Kölner den Abstand zum HSV auf drei Punkte reduzieren. Mit dem 1:0 am letzten Hinrundenspieltag gegen Wolfsburg und dem 2:1 am Sonntag im Derby gegen Borussia Mönchengladbach waren dem Bundesliga-Premierenmeister aus Köln die beiden ersten Siege in dieser Saison gelungen: "Das gibt uns Mut für die kommenden Aufgaben", sagte Ruthenbeck.

Verteidiger Dominic Maroh und Stürmer Jhon Cordoba stehen wegen ihrer Oberschenkelprobleme im Volksparkstadion nicht zur Verfügung. Dafür kehrt FC-Kapitän Matthias Lehmann in den Kader zurück. Der 34-Jährige hatte gegen Gladbach wegen einer Muskelverletzung passen müssen. Ob der am Dienstag von OGC Nizza geholte französische Mittelfeldakteur Vincent Koziello spielen wird, ließ Ruthenbeck offen: "Wir müssen schauen, wie schnell er mental hier ankommt", sagte der Coach.

Kader 1. FC Köln

Spielplan 1. FC Köln

Twitterkanal 1. FC Köln